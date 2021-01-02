نقل ابن نجم الزمالك السابق الى المستشفى بعد إصابته بجلطة فى المخ

كانت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت إلى استاد بتروسبورت وسوف يتم إرتداء اللاعبين خلال مباراة انبي الشارات السوداء حدادا على وفاة والدة حازم إمام قائد الفريق الابيض.

كانت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت إلى استاد بتروسبورت وسوف يتم إرتداء اللاعبين خلال مباراة انبي الشارات السوداء حدادا على وفاة والدة حازم إمام قائد الفريق الابيض.

يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق بمعاينة أرض الملعب فور الوصول للاستاد، ومن المقرر أن يعلن البرتغالي باتشيكو المدير الفني عن التشكيل بعد قليل.

وقام لاعبو الفريق بمعاينة أرض الملعب فور الوصول للاستاد، ومن المقرر أن يعلن البرتغالي باتشيكو المدير الفني عن التشكيل بعد قليل.