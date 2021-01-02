نقل ابن نجم الزمالك السابق الى المستشفى بعد إصابته بجلطة فى المخ

أكدت مصادر مقربة من عفت نصار نجم نادى الزمالك السابق تعرض ابنه للإصابة بجلطه فى المخ.
وأشار المصادر إلى أنه تم نقل ابن نجم نادى الزمالك السابق الى احدى المستشفيات تمهيدا للخضوع إلى العلاج.
كانت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت إلى استاد بتروسبورت وسوف يتم إرتداء اللاعبين خلال مباراة انبي الشارات السوداء حدادا على وفاة والدة حازم إمام قائد الفريق الابيض.
يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقام لاعبو الفريق بمعاينة أرض الملعب فور الوصول للاستاد، ومن المقرر أن يعلن البرتغالي باتشيكو المدير الفني عن التشكيل بعد قليل.
ويغيب عن الفريق محمود علاء مدافع الفريق وحسام أشرف وأسامة فيصل ومحمد عبد السلام بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا وحازم إمام لوفاة والدته، ومحمود جنش للإصابة في العضلة الضامة، ومحمد عبد الشافي للإصابة في الترقوة وفرجاني ساسي للإصابة في العضلة الضامة ، ومصطفى محمد بسبب رغبته في الرحيل للاحتراف ومحمد اوناجم ومصطفى فتحي وكريم بامبو ومحمود عبد العزيز لاسباب فنية