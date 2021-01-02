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رياضة

نقل ابن نجم الزمالك السابق الى المستشفى بعد إصابته بجلطة فى المخ

السبت 02/يناير/2021 - 06:28 م
نادى الزمالك
نادى الزمالك
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يسرى غازى
أكدت مصادر مقربة من عفت نصار نجم نادى الزمالك السابق تعرض ابنه للإصابة بجلطه فى المخ.

وأشار المصادر إلى أنه تم نقل ابن نجم نادى الزمالك السابق الى احدى المستشفيات تمهيدا للخضوع إلى العلاج.

كانت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت إلى استاد بتروسبورت وسوف يتم إرتداء اللاعبين خلال مباراة انبي الشارات السوداء حدادا على وفاة والدة حازم إمام قائد الفريق الابيض.

يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق بمعاينة أرض الملعب فور الوصول للاستاد، ومن المقرر أن يعلن البرتغالي باتشيكو المدير الفني عن التشكيل بعد قليل.

ويغيب عن الفريق محمود علاء مدافع الفريق وحسام أشرف وأسامة فيصل ومحمد عبد السلام بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا وحازم إمام لوفاة والدته، ومحمود جنش للإصابة في العضلة الضامة، ومحمد عبد الشافي للإصابة في الترقوة وفرجاني ساسي للإصابة في العضلة الضامة ، ومصطفى محمد بسبب رغبته في الرحيل للاحتراف ومحمد اوناجم ومصطفى فتحي وكريم بامبو ومحمود عبد العزيز لاسباب فنية
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