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رياضة

الزمالك يصل إستاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة إنبي

السبت 02/يناير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد بتروسبورت.

يأتي هذا  استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق بمعاينة أرض الملعب فور الوصول للاستاد، ومن المقرر أن يعلن البرتغالي باتشيكو المدير الفني عن التشكيل بعد قليل.

ويغيب عن الفريق محمود  علاء مدافع الفريق وحسام أشرف وأسامة فيصل ومحمد عبد السلام بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا وحازم إمام لوفاة والدته، ومحمود جنش للإصابة في العضلة الضامة، ومحمد عبد الشافي للإصابة في الترقوة وفرجاني ساسي للإصابة في العضلة الضامة ، و مصطفى محمد  بسبب رغبته في الرحيل للاحتراف ومحمد اوناجم ومصطفى فتحي وكريم بامبو ومحمود عبد العزيز لاسباب فنية
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