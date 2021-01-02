الزمالك يصل إستاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة إنبي

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد بتروسبورت.
يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقام لاعبو الفريق بمعاينة أرض الملعب فور الوصول للاستاد، ومن المقرر أن يعلن البرتغالي باتشيكو المدير الفني عن التشكيل بعد قليل.
ويغيب عن الفريق محمود علاء مدافع الفريق وحسام أشرف وأسامة فيصل ومحمد عبد السلام بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا وحازم إمام لوفاة والدته، ومحمود جنش للإصابة في العضلة الضامة، ومحمد عبد الشافي للإصابة في الترقوة وفرجاني ساسي للإصابة في العضلة الضامة ، و مصطفى محمد بسبب رغبته في الرحيل للاحتراف ومحمد اوناجم ومصطفى فتحي وكريم بامبو ومحمود عبد العزيز لاسباب فنية