الحكومة تنجح في تحصيل 59.6 مليار جنيه ضرائب علي الممتلكات خلال عام.. اعرف القصة

ارتفعت حصيلة الحكومة من الضرائب علي الممتلكات بنهاية العام المالي الماضي إلي 59.6 مليار جنيه مقارنة بـ 59 مليار جنيه في العام المالي السابق له بفارق طفيف قدره 600 مليون جنيه.
وكشف تقرير مؤشرات أداء الحساب الختامي المبدئي عن العام المالي الماضي ، أن الضرائب الدورية علي الممتلكات سجلت 3.4 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه في العام المالي قبل السابق.
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وشملت تلك الضرائب، الإيرادات المحصلة من الأراضي بنهاية العام المالي الماضي مسجلة 93.4 مليون جنيه مقابل 72.5 مليون جنيه.
وبلغت حصيلة الضرائب علي المباني ما يقرب من 3.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقابل 4.8 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.
وكشف التقرير عن وصول إجمالي الضرائب علي نقل الملكية إلي 1.442 مليار جنيه في العام المالي الماضي بعد أن كانت 1.41 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.
وأشار التقرير إلي وصول حصيلة الضرائب من الثروة العقارية " الضرائب العقارية" إلي 1.044 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 867 مليون جنيه في العام المالي السابق له.