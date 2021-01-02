خلال زيارة المحافظ.. رئيس مياه البحيرة يكشف تكنولوجيا محطة معالجة البريجات

استقبل المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اللواء هشام أمنه محافظ البحيره ، والدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشموني سكرتير عام المحافظه وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظه لتفقد محطة البريجات بكوم حمادة وهى أول محطة معالجة صرف صحي بتكنولوجيا جديدة "BIO..BLOK".





وأكد اللواء هشام أمنه ،محافظ البحيرة أن توصيل المياه للقرى البعيده في المناطق الريفية والصحراوية وامدادهم بشبكة صرف صحي مطابقة للمواصفات العالمية ، تأتي على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة الحالية .





واشاد اللواء هشام آمنه بالمشروعات الضخمة التي تنفذها الشركة لخدمة المواطنين بالمحافظة، حيث وصل عدد محطات المعالجة بالمحافظة الي 30 محطة معالجة صرف صحي كبيرة ، و169 رافع صرف لتصل نسبة تغطية الخدمة بالمحافظة إلى 37% .





صرح المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، ، إلى أن مساحة المحطة التي بعض قرى مركز كوم حمادة تبلغ 12600 متر مربع.





وأكد نشأت ان عدد المستفيدين من المحطة يصل إلى 40000 ألف نسمة، حيث أن طاقتها الاستيعابية 7500 ألف م3/يوم علما بأنها جاهزة للتوسعات مستقبليا لتصل إجمالى الطاقة الاستيعابية 10000م3/يوم، وتخدم حاليا قرى البريجات "دمشلى..علقام.. ابو الخاوى..وتوابعهم".





وأشار نشأت إلى أنها تعد أول محطة معالجة صرف صحي بتكنولوجيا BIO..BLOK الحديثه التي يتم استخدامها بدولة اليونان وان هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية الممولة من البنك الدولي في نطاق محافظة البحيرة.





واضاف المهندس محمد سعيد نشأت، أن المشروع يخدم القرى المحرومة والاكثر تضررا للمجارى المائية والقرى التي تقع بين مجارى مائية "فرعي رشيد والرياح البحرى" وذلك للحفاظ علي هذه المجارى المائية من التلوث.





كما تقدم اللواء هشام آمنه بالشكر لجميع القائمين علي المشروع مشيدا بالعمل المتواصل لإنهاء المشروع الحيوي والنظام في اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية ومتابعة العمل في ظل أزمة فيروس كورونا .