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محافظات

جمارك السد العالي بأسوان تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية.. شاهد

السبت 02/يناير/2021 - 11:12 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تمكّنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء السد العالي بأسوان برئاسة حمدي محمد أحمد مدير إدارة تفتيش الركاب من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناء على إخبارية معلومات سرية من الأمن الجمركى ومباحث الميناء بمحاولة الراكب ح . ع . ا سوداني الجنسية المغادر من ميناء السد العالى إلى ميناء حلفا بالسودان تهريب كمية من الأدوية البشرية .

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وتم تشكيل لجنة من السادة محسن بخيت وحسام إبراهيم وصباح أحمد وسيد محمد وعبد المجيد عبد الراضي لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 300 أنبوب مرهم فيوسيدر و 300 أنبوب مرهم بيتاديرم و 100 علبة أقراص جلافين أقراص مخبأة بين طيات الملابس داخل غسالة ملابس، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 44 ألفًا و600 جنيه. 
  
وقرّر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
جمارك السد العالي بأسوان تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية.. شاهد
جمارك السد العالي بأسوان تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية.. شاهد
جمارك السد العالي بأسوان تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية.. شاهد
جمارك السد العالي بأسوان تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية.. شاهد
جمارك السد العالي بأسوان تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية.. شاهد
جمارك السد العالي بأسوان تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية.. شاهد
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