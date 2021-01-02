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الصحة تعلن ترخيص استخدام اللقاح الصيني وموعد وصول الشحنات | فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 11:18 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اليوم تم ترخيص العقار الصيني «سينوفارم» للاستخدام في جمهورية مصر العربية ضد فيروس كورونا، مضيفة أنه غدًا هيئة الدواء سترسل التراخيص الرسمي.

وأضافت «زايد» خلال حوارها في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» أن مصر أصدرت تراخيص عقار «سينوفارم»، لقاح «أسترازينيكا» سيدخل من خلال شركة «فاكسيرا» التابعة لوزارة الصحة بعد موافقة الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن وصول شحنات لقاحات «سينوفارم» ضد فيروس كورونا لمصر خلال الأيام القادمة، مضيفة أن معامل هيئة الدواء المصرية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن نتيجة التحاليل التي أجريت في معامل هيئة الدواء المصرية آمنة للتداول.
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