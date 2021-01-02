نادية الجندي: أفلام وحيد حامد تظل في ذاكرة السينما ووجدان الشعب.. فيديو

قالت الفنانة نادية الجندي ، إن الوسط الفني فقد كاتبًا كبيرًا وعظيمًا وهو وحيد حامد وهذا بسبب تأثيره فينا وفي وجدان الشعب المصري والعربي وسوف تظل أفلامه في ذاكرة السينما وفي وجداننا .





وأضافت نادية الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة اون اى: أنني استمتعت جدا بالعمل معه مؤكدة علي أنها قامت بعمل فيلمين معه وهم من اجمل افلام حياتي وهم " فيلم سامية شعراوي " فيلم "رغبة متوحشة " لافتة إلى أنني عندما عملت معه جعلني اخرج جميع الطاقة الفنية التي بداخله من خلال كلامه معي .





، ان كلمات وحيد حامد كانت تصل إلى كفنانة قبل ان تصل الي الجمهور وكنت انفذ كلامه علي شكل احاسيس لافتة الي ان وحيد حامد هو الذى جعل الناس يصفقون على حوار شخصي . وأوضحت نادية الجندي إلىكلامهعلى



