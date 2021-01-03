يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل صينية ستيك بالبطاطس والليمون بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.
مقادير صينية ستيك بالبطاطس والليمون
شرائح لحمة ستيك
زبدة
وزيت عصير
ليمون بطاطس
اصابع نصف سلقة
جزر مسلوق
بروكلي او قرنبيط
كريمة
فلفل اسود حصى
جوزة الطيب
كزبرة خضرا
ملح وفلفل
مكعب مرق
ملعقة نشا
طريقة تحضير صينية ستيك بالبطاطس والليمون
* • تشوح شرائح الستيك في الزبدة
* • ثم يضاف الملح والفلفل الحصى بعد تشويحه
* • تضاف جوزة الطيب وعصير الليمون وتذوب ملعقة النشا ثم تضاف على اللحمة
* • ثم يضاف الكريمة في وعاء آخر يسلق الخضار نصف سلقة
* • يوضع في بايركس ثم تضاف عليه شرائح اللحمة بالصوص
* • تدخل الفرن حتى تمام النضج