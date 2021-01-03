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رياضة

إنبي: سنتقدم بشكوى رسمية بعد تعرضنا للظلم أمام الزمالك

الأحد 03/يناير/2021 - 12:05 ص
محمد الصباحي
محمد الصباحي
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حسام الحارتي
علق عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، على ضربة الجزاء المستحقة للنادي البترولي أمام نادي الزمالك.

وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا انتقد التحكيم لكن القرار كان واضحًا ولنا ضربة جزاء واضحة ومستغرب من عدم ذهابه لتقنية (الفار) رغم استدعاءه من الحكم".

وتابع: "الحكم ظلمنا جدًا بشكل كبير بعد قراره اليوم وتم إهدار حقنا والموضوع سيعرض على اللجنة الثلاثية وسنقوم بشكوى الحكم محمد الصباحي إلى اتحاد الكرة وواثقون في نزاهة اللجنة الثلاثية".

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.

خاض الزمالك لقاء انبي رافعا شعار اقتناص الثلاث نقاط وشهدت محاولاته خطورة حقيقية على مرمى الفريق البترولى وتكللت بفضل تحركات أشرف بنشرقي بحصوله على ركة جزاء سجل منها الهدف الأول.

جرت محاولات من جانب كريم فؤاد ووضحت خطورته على الخطوط الخلفية عبر إرساله تمريرات متقنة داخل منطقة جزاء الزمالك وفشل زملائه خاصة محمد المرسي فى ترجمتها لأهداف فى مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

واختلف الأمر معه فى الشوط الثاني وامتلك الفريق البترولى زمام الأمور وشنوا هجمات ضارية على دفاعات الفارس الأبيض شارك خلالها رامي صبرى فى تسجيل هدف انبي الوحيد من خطا مشترك بين حارس الزمالك وزملائه المدافعين.

وتصدر فريق الجونة بعد لقاء الليلة ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة فيما حل النادى الأهلي وصيفا برصيد 10 نقاط والزماللك فى المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن المارد الأحمر.

وجاء فريق انبي فى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط فيما يتذيل فريق طلائع الجيش ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد نقطة وحيدة.
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