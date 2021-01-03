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محافظات

لمواجهة كورونا.. حملات تفتيشية على المطاعم والكافيهات بـ كفر الشيخ

الأحد 03/يناير/2021 - 04:49 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات، وجميع المنشات بكافة مراكز المحافظة، للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ، لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة ارتداء الكمامات بالنسبة للعاملين وجميع المترددين بالإضافة  إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

وجدد محافظ كفر الشيخ مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتطبيق الغرامات بدءًا من اليوم الأحد، ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، ومقدارها 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة، وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

وشدد رئيس الوزراء، على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قرارًا صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية، خلال الفترة المقبلة.
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