تعالج أمراضا مزمنة .. ﺍﻷﻭﻣﺒﻴﺖ وسيال الهجليج أشجار لا توجد إلا في حلايب

حلايب هي بلد العجائب والغرائب، تدهشك كلما أوغلت في سيرتها وجغرافيتها ولو تناولنا جزء بسيط من ذلك الاختلاف وهو الأشجار ستجد نوعية من الاشجار لا توجد سوى بتلك المنطقة .

يقول الباحث البيئى أحمد غلاب أن ﺟﺒﻞ ﻋﻠﺒﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺸﺠﺮﺓ ﺍﻷﻭﻣﺒﻴﺖ OMBET ، ﻭﺍﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺩﺭﺍﺳﻴﻨﺎ ﺃﻭﻣﺒﻴﺖ Dracaena ombet ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺪﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺒﻞ . ﻭﺍﻷﻭﻣﺒﻴﺖ ﺷﺠﺮﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪٍ ﻣﺎ، ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻨﻮﻉ ‏( ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻴﻦ ‏) Dragon Tree ، ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ؛ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻈﻬﺮﺍً ﺧﻼﺑﺎً ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻔﺘﺢ ﺃﺯﻫﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻱ، ﻓﻮﻕ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ.

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يضيف الباحث البيئى وأحد ابناء الجنوب على دورا أن شجرة الهجليج أو كما تعرف في لغة سكان المثلث البداوييت بأسم اللالوب ، تتواجد في كثير من وديان المثلث وهي شجرة تثمر بلح يسمي بلح السكر ويستخدم في علاج مرض السكري.

كذلك توجد شجرة سيال وباللغة البجاوية يقال لها (تواي) من الأشجار المعمرة في مثلث حلايب وشلاتين ومنطقة (ميسا) وهي منطقة غابات تنتشر فيها عدة أنواع من الأشجار والنباتات النادرة والطبية.

واوضح دورا شجرة الأومبيت.. شجرة الحياة في محمية جبل علبة "إيلبا"، كما يطلق عليها شجرة التنين، وهي من النباتات نادرة الوجود في مصر ولا توجد الا في وديان ومرتفعات المحمية، وهي الشجرة التي تعمل على جمع الغيوم "صائدة الغيوم"، وتمنح بذلك البقية من النباتات حولها فرصة الحصول على المياه والأجواء الرطبة، مما يضمن استمرار التنوع النباتي في داخل قطاعات المحمية.