ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من السمسم يوميا؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول ملعقة سمسم يوميا.





أثبتت الدراسات العلمية التي تم إجراؤها على المتناولين للسمسم قدرته على تحقيق:





1- يساعد السمسم بشكل فعال على محاربة أمراض الزهايمر و الخرف بسبب احتواءه على مواد السيسامين التي تمنع من تدمير الخلايا العصبية وتمنع ضمور الخلايا العصبية الموجودة بالدماغ ايضا ملعقة واحدة من السمسم يوميا يساهم في تحفيز جميع الخلايا العصبية بالتالي تمنع مستقبلا الإصابة بالأمراض العصبية والتلف الدماغي و الزهايمر والخرف.

2- بسبب احتواء بذور السمسم على فيتامين (هـ )الذي يمنع التأخر الإدراكي المصاب دائمًا لتقدم بالعمر لذلك نجد في اليابان والصين الحياة تبدأ بعد الستين عاما بسبب إدخالهم السمسم في كل الأطعمة يمنع تلف الدماغ ويحد من أمراض الشيخوخة.





3- يساهم بشكل فعال جدًا على خفض نسبة الكولسترول السيئ بالدم وخفض الدهون الثلاثية والليبيدات بفضل ايضا مادة السيسامين حيث ان لتلك المادة دورها الفعال في الحد من تفاعلات البيوكيميائية الايضية الخاصة بكمية الدهون بالجسم كما أن لتلك المادة ان ترفع معدل التغير الجيني لانزيمات التي تتعلق بصورة مباشرة بأكسدة الدهون مما تعمل على خفض نسبة الكولسترول بالدم بسبب رفع التغير الجيني لانزيم مالك Malic enzyme الذي يساعد على بناء الدهون .





4- تناول السمسم على الريق او تناول ملعقة زيت السمسم على الريق يساهم في خفض الضغط المرتفع بسبب احتواءه على عدد من الأحماض الدهنية المتعددة بجانب عدم التشبع مع فيتامين( هـ) ومادى السيسامين .





5- مركبات الليجنان المتواجدة داخل السمسم تعمل بدورها كمضاد للأكسدة حيث أن تلك المركب يلعب دور كبير في الوقاية من الجزئيات الدهنية منها الليبوبروتين والكولسترول السيئ التي تسبب تلف لشرايين القلب كما انها تحافظ على أنسجة الجسم و تزيد من عامل الحماية لها ..





6- ملعقة واحدة من بذور السمسم على الريق قبل الخروج من البيت تحارب الجذور الحرة التي تتكون بسبب تعرض المرء لأشعة الشمس فوق البنفسجية التي تسبب أمراض و مضاعفات خطيرة منها الحروق الجلدية وسرطان الجلد و تلون الجلد و ايضا يطبق زيت السمسم على البشرة للحصول على طبقة ملساء .





7- ايضا تحتوي بذور السمسم على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في تحفيز الشبع والتحكم بالوزن وخفض خطر السمنة وأمراض القلب و تحافظ على الجهاز الهضمي معافى ، بجانب ذلك السمسم يحتوي على نسبة كبيرة جدا من الكالسيوم فهي مفيد جدًا لمن لا يتناولون منتجات الألبان الكالسيوم يلعب دورًا كبيرة في صحة العظام و يحافظ على الوزن الصحي قالت بعض الدراسات أن إعطاء السمسم المطحون للأطفال يساهم في علاج مرض كساح الاطفال كما إنها يحارب أمراض القلب والسرطان.





8- أما احتواء السمسم على فيتامين( ب )يعمل على انتاج خلايا الدم الحمراء وإمداد الجسم بالطاقة كما انه مصدر غنى بالبروتين ويستخدم السمسم في الطب الشعبي الصيني لعلاج الإمساك ايضا هو مفيد للمرضعة لزيادة معدل الحليب .







