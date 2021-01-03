بنظام الفقاعة الطبية.. وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب اليابان لليد

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب اليابان لكرة اليد عقب وصوله الى مطار القاهرة منذ قليل حيث انه اول منتخب يصل الى مصر استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لليد مصر ٢٠٢١ من ١٣ حتى ٣١ يناير الجاري.





وقال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ان صبحي استقبل عن بعد البعثة بنظام الفقاعة الطبية وهو نظام مطبق خاص بمونديال اليد لحماية البعثات وفقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا







