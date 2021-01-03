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رياضة

بنظام الفقاعة الطبية.. وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب اليابان لليد

الأحد 03/يناير/2021 - 11:20 ص
د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة " صورة أرشيفية"
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ريهام بكير
استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب اليابان لكرة اليد عقب وصوله الى مطار القاهرة منذ قليل حيث انه اول منتخب يصل الى مصر استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لليد مصر ٢٠٢١ من ١٣ حتى ٣١ يناير الجاري.

وقال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ان صبحي استقبل عن بعد البعثة  بنظام الفقاعة الطبية وهو نظام مطبق خاص بمونديال اليد  لحماية البعثات وفقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا 


الجدير بالذكر ان  المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للمونديال أكد علي ان العد التنازلي بدأ لاستضافة الحدث العالمي الاكبر  " مونديال مصر " بمشاركة 32 دولة والمقرر انطلاقة 13 يناير  بمواجهة مصر وتشيلي في الافتتاح.
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