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أخبار العالم

اجتماع حكومي طارئ في الكويت لمنع تسرب الفيروس المتحور

الأحد 03/يناير/2021 - 12:45 م
الكويت بدأت حملة
الكويت بدأت حملة التطعيم من كورونا
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قسم الخارجي
ينظر مجلس الوزراء الكويتي في تقرير حول الاجراءات الحكومية، بشأن فيروس كورونا المستجد غدا، وفق ماذكرت صحيفة الانباء.

وأكدت مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء الكويتي سينظر في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تقريرا من وزير الصحة الشيخ باسل الصباح حول الاجراءات التي  اتخذت لمتابعة القادمين للعمل على منع  الفيروس المتحور «كوفيد -20» من دخول البلاد.

وقالت المصادر : هذا الى جانب اجراءات محاصرة أي حالات قد تظهر بين القادمين.

وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء إعلان المجلس أنه ستتم مراجعة قرارات استئناف الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، وفتح المنافذ البحرية والبرية، وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا".

ووفق المصادر، فإنه من الضرورة  اتباع القادمين للإجراءات، كالالتزام بتطبيق شلونك، وتنفيذ إجراءات الحجر حتى للذين سبق حجرهم في عواصم ترانزيت، وسيتم التحقق من تواجدهم بالصوت والصورة وعدم التنقل من الموقع الذي تم اختياره للحجر المنزلي طوال 14 يوما. 

وأشارت الى أن عدم الالتزام يفتح الباب لنقلهم للحجر المؤسسي وتطبيق القانون الذي يتضمن غرامات مالية للكويتيين، أما الوافدون فعقوبة الإبعاد قد تطولهم، لافتة إلى انه سيتم استدعاء القادمين من البلاد المحظورة لإخضاعهم لفحص الـ PCR مجددا بمن فيهم حاملو النتيجة السلبية.
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