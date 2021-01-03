محافظ الغرببة: تطبيق الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامات الطبية .. صور

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على تكثيف الحملات والمتابعة، على مختلف الأماكن والمؤسسات الحكومية، والمحال التجارية، والكافيهات والمقاهى والمطاعم، للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامة على المخالفين.





وشدد محافظ الغربية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدى لفيروس كورونا، ووقف أي فاعليات ومهرجانات، مع غلق أي منشأة تنظم أية احتفالات، وتفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة، ومتابعة الألتزام بنسبة 50 % للمطاعم والكافيهات وتطبيق غرامة فورية، وقدرها 4 الأف جنيه، مع غلق المنشآة لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق.



