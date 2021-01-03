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محافظات

محافظ الغرببة: تطبيق الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامات الطبية .. صور

الأحد 03/يناير/2021 - 04:03 م
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على تكثيف الحملات والمتابعة، على مختلف الأماكن والمؤسسات الحكومية، والمحال التجارية، والكافيهات والمقاهى والمطاعم، للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامة على المخالفين.

وشدد محافظ الغربية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدى لفيروس كورونا، ووقف أي فاعليات ومهرجانات، مع غلق أي منشأة تنظم أية احتفالات، وتفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة، ومتابعة الألتزام بنسبة 50 % للمطاعم والكافيهات وتطبيق غرامة فورية، وقدرها 4 الأف جنيه، مع غلق المنشآة لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفى سياق متصل شهدت مواقف مراكز ومدن المحافظة، التزام السائقين والركاب، بارتداء الكمامات، ومتابعتهم من خلال الأجهزة الأمنية والمرورية في دوريات متحركة وثابتة، وكذلك التزام كامل بالكمامة داخل البنوك، والمحاكم تطبيقها ، فيما شهدت الشوارع ، التزام  كبير ملحوظ، بارتداء الكمامة، بينما يتم لتوقيع الغرامات المالية من قبل الأجهزة الأمنية على  الحالات التى  يتم رصدها مخالفة بدون ارتداء الكمامة تنفيذا لقرار الحكومة بشان هذا الصدد.
محافظ الغرببة: تطبيق الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامات الطبية .. صور
محافظ الغرببة: تطبيق الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامات الطبية .. صور
محافظ الغرببة: تطبيق الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامات الطبية .. صور
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