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رئيس هيئة قناة السويس: عبور 18829 سفينة لقناة السويس بعائد 5.61 مليار دولار خلال 2020.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 08:36 م
قناة السويس
قناة السويس
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داليا أحمد
قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إن نتائج قناة السويس لعام 2020 جيدة جدا بالنسبة لجائحة فيروس كورونا بالرغم التداعيات فى الاقتصاد العالمى والتجارة العالمية .


أوضح أسامة ربيع ،خلال مداخلته الهاتفية على قناة "الحياة" ، أن اعداد السفن وصلت إلى 18829 سفينة والحمولات بدأت من مليار و 169 مليون طن والعائد بالدولار وصل إلى 5 مليار و 604 مليون دولار وهذه النتنائج قريبة جدا من السنة المتاضية ونجاح كبير بالنسبة للأوضاع الاقتصادي التى يشهدها العالم.

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه بفضل الإجراءات الاحترازية والخطط التسويقية وزيادة حزم المكافائات والحوافز وزيادة  التخفيضات للسفن القادمة من اوروبا حوالى 17% والقادمة من الساحل الشرقى الأمريكى ل 75 % وباقية السفن بانخفاضة معادلة ، مشيرًا إلى أن نجاح هذه السياسية كانت هى السبب الرئيسى وراء صمود نجاح قناة السويس وتحصيل هذه الأرقام .

أشار أسامة ربيع ، إلى أن مر حوالى 4085 سفينة  خلال سنة 2020 لم تكن تمر من قبل وهذا ما أحدث الفرق والتعويض، متابعًا أنه تم تثبيت رسوم عبور القناة واستمرار التخفيضات ومتابعة الأمر كل 3 شهور لمراجعة الوضع الراهن.
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