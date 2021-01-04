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رياضة

الزمالك يكشف موقف فرجاني ساسي ومصطفي محمد

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:53 ص
فرجاني ساسي ومصطفي
فرجاني ساسي ومصطفي محمد
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حسام الحارتي
قال أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الفنية لنادي الزمالك ، أن الجميع داخل النادي يعمل لصالح القلعة البيضاء والفريق الأول للخروج من تلك الأزمات .
وأضاف أيمن يونس في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن يتم ترتيب الأوراق بشكل منظم داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي مشيرا إلي تجهيز مدير تعاقدات في الوقت الحالي ".

ومن جهة أخري أشاد أيمن يونس بلاعب الفريق فرجاني ساسي قائلا :" لاعب كبير ومحترم وكافة الأخبار المتداولة عن رغبة اللاعب في الرحيل غير صحيح ونعمل على توفير احتياجات كافة اللاعبين ".

وتابع: جلسة أخيرة مع مصطفي محمد لحسم موقفة خلال الأيام المقبلة واقترحنا عليه توقيع عقد جديد مع الزمالك ".

واوصل أيمن يونس:" نأمل في إعادة نادي الزمالك إلي مكانته الطبيعية من جديد ، ونقدم كافة مالدينا من أجل إسعاد الجماهير".


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