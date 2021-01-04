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ويشيل واحدة احتياطي.. التنمية المحلية: «الغرامة الفورية هتخلي المواطن يلبس الكمامة».. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:16 ص
التنمية المحلية
التنمية المحلية
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إبراهيم القادري
قال خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية، إن وزير العدل وافق على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومساعديهم لمتابعة تنفيذ إجراءات مجلس الوزراء بشأن تطبيق مخالفات ارتداء الكمامة على المواطنين.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين لتطبيق إجراءات مخالفات عدم ارتداء الكمامة على المواطنين وهو تحصيل غرامة فورية وقيمتها 50 جنيها وفي حالة الامتناع يتم تحويله للنيابة المختصة.

وأوضح خالد قاسم، أن هناك تعامل فوري سيتم من قبل المسؤولين في المحافظات تجاه إقامة أي مناسبات وأفراح أو تجمعات ومن يخالف ذلك سيتم تطبيق إجراءات المخالفات عليه، متابعًا أن الدولة تتعامل مع فيروس كورونا في مرحلته الثانية وتعمل على نجاح إدارة أزمة فيروس كورونا كما نجح سابقا وهدفنا هو الحفاظ علي المواطنين وعلى الجيش الأبيض.

واستكمل خالد قاسم، أن أي شخص سيتم ضبطه دون ارتداء الكمامة و يقوم بدفع الغرامة وأخذ الإيصال بعدها لن يكررها مرة اخرى وسوف يقوم بارتداء الكمامة دائما ويقوم بشراء واحدة احتياطي ويضعها في جيبه . 


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