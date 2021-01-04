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أخبار البلد

مصر للطيران تطرح تخفيضات 20% علي تذاكر جميع رحلاتها الدولية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 202‪1عن طرح تخفيض 20% علي أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر ، وذلك بمناسبة استضافة مصر للبطولة المقامة خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 يناير الجاري. 

 صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه يمكن للعملاء المسافرين من مصر الاستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن وحتي 14 يناير الجاري فقط ، علي أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر علي رحلات مصرللطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021 ويمكن للعملاء شراء التذاكر والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لمصرللطيران  egyptair.com أو مركز الاتصالات التليفونية علي رقم 17 17 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين وفقا للشروط والأحكام المحددة لفترات السفر. 

من ناحية أخرى، أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على ضرورة التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية والركب الطائر بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد علي ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين الي مصر شهادة pcr بنتيجة سلبية قبل موعد وصول الرحلة ب72 ساعة. 

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية أطلقت حملة دعائية للترويج لإستضافة كاس العالم لكرة اليد من خلال وضع شعار وتميمة البطولة حورس علي واجهة أثنين من أكبر  طائرات الشركة وعلى مقاعد جميع الطائرات Head Rest وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصرللطيران لتعريف المسافرين عبر المطارات بإستضافة الحدث. 

كما أطلقت مصر للطيران حملة قومية بعنوان " مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء إستقبال ضيوف  مصر المشاركين في هذه البطولة و التي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران بدءًا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.
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