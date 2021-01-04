مستثمرى العاشر من رمضان تبدأ إنشاء شبكة أكسجين مركزية بالمدينة

كشف الدكتور محيي حافظ ، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، عن اعتزام الجمعية تأسيس شبكة غازات مركزية تمتد مباشرة من غرف تخزين أسطوانات الأكسجين إلى غرف العنايات المركزة والمتوسطة بالمستشفى المركزى بمدينة العاشر من رمضان لتوفير الأكسجين بشكل متواصل دون انقطاع عن المرضى وإنهاء التدخل البشرى فيما يتعلق بفك وتركيب وحمل الأسطوانات من وإلى غرف المرضى.
وتابع حافظ فى تصريحات له اليوم : "يأتى ذلك وفق خطة وضعتها جمعية المستثمرين ، للسيطرة على تداعيات الموجة الثانية لتفشى وباء كورونا بالتنسيق مع كافة القيادات والاجهزة الصحية بمدينة العاشر من رمضان لتوفير كافة أوجه الرعاية لمرضى كورونا".أقرأ أيضا ..خلال لقائها بـ العناني.. وزيرة التخطيط: السياحة أحد أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة كورونا
وقال إن الجميعة تخطط لرفع عدد الأسِرة بمستشفى العزل التى أقامتها الجمعية منذ تفشى الموجة الأولى من وباء كورونا من 18 سرير إلى 25 سريرا لزيادة الطاقة الإستيعابية بالمستشفى بجانب توفير كل المستلزمات الطبية التى تحتاجها المستشفى بغرض معاونة الجهاز الحكومية وتخفيف الأعباء عنه فى الموجه الثانية من الفيروس.
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واوضح حافظ ، أن لجنة إدارة الازمة الصحية بمدينة العاشر من رمضان تدرس وضع حلول لكافة المشكلات الطارئة جراء تطورات الموجة الثانية وعلى رأسها حلول لمشكلات نقص الأكسجين وزيادة عدد الأسِرة ووضع البرامج الوقائية التى تمنع تعطل حركة الإنتاج بالمصانع.
وأشاد رئيس لجنة الصحة والدواء بجمعية المستثمرين ، بكافة الجهود التى يبذلها الأطقم الطبية منذ الموجه الأولى من تفشى الفيروس، مؤكدا بأنه تم تكريمهم بمجلس أمناء العاشر من رمضان لدورهم الوطنى جراء تلك الأزمة.