مستثمرى العاشر من رمضان تبدأ إنشاء شبكة أكسجين مركزية بالمدينة

كشف الدكتور محيي حافظ ، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، عن اعتزام الجمعية تأسيس شبكة غازات مركزية تمتد مباشرة من غرف تخزين أسطوانات الأكسجين إلى غرف العنايات المركزة والمتوسطة بالمستشفى المركزى بمدينة العاشر من رمضان لتوفير الأكسجين بشكل متواصل دون انقطاع عن المرضى وإنهاء التدخل البشرى فيما يتعلق بفك وتركيب وحمل الأسطوانات من وإلى غرف المرضى.





وتابع حافظ فى تصريحات له اليوم : "يأتى ذلك وفق خطة وضعتها جمعية المستثمرين ، للسيطرة على تداعيات الموجة الثانية لتفشى وباء كورونا بالتنسيق مع كافة القيادات والاجهزة الصحية بمدينة العاشر من رمضان لتوفير كافة أوجه الرعاية لمرضى كورونا".أقرأ أيضا ..خلال لقائها بـ العناني.. وزيرة التخطيط: السياحة أحد أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة كورونا