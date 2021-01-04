كارتيرون يكشف لـ صدى البلد حقيقة رغبته في التعاقد مع لاعبين من الزمالك لـ التعاون السعودي

رد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك السابق، والتعاون السعودي الحالي، على إمكانية ضم لاعبين من الفريق الأبيض، مبديا رضاه عن فريقه قبل فترة الانتقالات الشتوية.





وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: "لست بحاجة إلى أي لاعبين.. لكن سنرى ما إذا كانت هناك أي فرص لضم عناصر من القلعة البيضاء".





ويعيش كارتيرون تجربة جيدة مع التعاون السعودي، رغم وداعه بطولة دوري أبطال آسيا مبكرًا، إلا أن الفريق يقدم أداءً جيدًا تحت قيادته في دوري المحترفين.





وقاد كارتيرون التعاون في 11 مباراة بالدوري السعودي هذا الموسم حتى الآن، وحقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل 5، فيما تلقى هزيمتين.





وفي مفاجأة غير متوقعة، حقق التعاون الفوز على أهلي جدة بثلاثة أهداف دون رد، وحرمه من الصدارة، في ختام الجولة الـ11 الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.





وبهذا الفوز، رفع التعاون رصيده إلى النقطة 17، في المركز السادس، بجدول الدوري السعودي.