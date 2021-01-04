وزير النقل: مشروعات الطرق والكباري أسهمت في انخفاض معدل وفيات الحوادث.. فيديو

قال الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات الطرق والكباري أسهمت في انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق لتصبح 7 آلاف حالة وفاة في عام 2020 مقارنة ب 12 ألفا في عام 2019.





وأضاف "الوزير"، خلال استعراضه دور وزارة النقل في المساهمة في تحقيق النقل الاخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة، خلال افتتاح الرئيس السيسي صباح اليوم، الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أن هناك خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف، وهي استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأتوبيسات السريعة BRT.





واستعرض وزير النقل مقارنة لاستخدام السيارة الخاصة باتوبيسات BRT بما تشمله من وفر الوقود والانبعاثات والمساحة المستخدمة بما يؤدي إلى توفير الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة وتقليل الزحام، معلقا: «هنوفر الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة والزحام».





وأشار: «دائما في وزارة النقل نتطلع لما هو جديد في المستقبل، العالم كله رايح في 2050 إلي خطة زيرو انبعاثات وزيرو حوادث، وإحنا هنكون معاهم بإذن الله».





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة".

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في اطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك اثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالاضافة الي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.



