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خبير أمن معلومات: البيتكوين لا رقابة عليها ولا بنك مركزي لها.. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:01 ص
بيتكوين
بيتكوين
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هاني حسين
قال وليد حجاج خبير امن المعلومات، إن العملات التقليدية في كافة دول العالم  تعتبر عملات ملموسة وتختضع إلى رقابة واقتصادات دول، موضحا أن البيتكوين تعتبر عملة افتراضية  تحول شكل العملة التقليدي إلى ملف.

وأضاف وليد حجاج في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  عملة البيتكوين لا بنك مركزي لها ولا يتحكم أحد في سعرها ولا ترتبط بالنقد الدولي".

وتابع وليد حجاج:"  الهدف من عملة البيتكوين هو تحرير الاقتصاد من تحكم الدول بحيث لا يكون هناك رقابة عليها من احد".

واكمل وليد حجاج: "من أنتج البتكوين مجهول إلى الان، والتكنولوجيا التي تستخدمها  البيتكوين هي البلوك تشين، وتحويل الاموال الى عملة بيتكوين  يُسهل نقلها من دولة لأخرى دون قيود".

وتعتبر البتكوين من العملات الرقمية، وهي عبارة عن قطعة غامضة من التعليمات البرمجية، أو هي عملة لامركزية أي افتراضية أي أنها غير ملموسة، قام المبرمجين بصناعتها، والبدء في التعامل بها، وعن بداية البتكوين فعملة البيتكوين هي أول عملة رقمية ظهرت وهي محور حديث العالم اليوم أما بداية البتكوين فكان في عام 2007 في اليابان.

وردا على السؤال المتداول حاليا وبشدة ما هي عملة البيتكوين وكيف تتمكن من جمعها فأن البيتكوين هو عملة رقمية إلكترونية وهمية أو افتراضية، أي أنها ليس لها أي وجود مادي ملموس، وعملة لا يتم تداولها بشكل يدوي بين الأشخاص، ولكن يتم تداولها عبر مواقع الإنترنت فقط، وهي تختلف عن باقي العملات التقليدية الآخرى، فاليورو والدولار والإسترليني وغيرهم من العملات الورقية لها وجود مادي ملموس على عكس البيتكوين، التي تستخدم من خلال معاملات شبكة الإنترنت ولاتتحكم فيها أي سلطة أو بنوك مركزية، وذلك هو ملخص الإجابة على ما هي عملة البيتكوين وكيف تتمكن من جمعها عالميا.

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