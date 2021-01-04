2021 ليس الأفضل .. نوسترادموس توقع بكارثة.. وناسا تحذر من كويكب مدمر يصطدم بالأرض

بدأ العام الجديد بعدد غير قليل من إنذارات ناسا الغريبة (والمقلقة بطبيعتها)، والتي يبدو أن بعضها يرتبط بتوقعات نوستراداموس الدرامية من القرن السادس عشر.









وبعد أيام فقط من تحليق كويكب يبلغ ارتفاعه 2020 مترًا فوق الأرض عندما كانت حفلات العام الجديد لا تزال على قدم وساق، يُعتقد أن جسمًا فضائيًا أكبر في طريقه إلى الأرض، ربما كإعداد لما تنبأ به المتنبئ الفرنسي في العصور الوسطى نوستراداموس في وقت لاحق من 2021.









وفي 4 يناير، سيطلق كويكبان قُطر الاول 32 مترًا 2021 AB و الثاني11 مترًا BT1 ، ويتجهان نحو الأرض على مسافة 842 ألف كيلومتر و 5.2 مليون كيلومتر على التوالي، ويتبعهما آخر، ارتفاعه نصف ارتفاع الهرم الأكبر في مصر القديمة ، ويطلق عليه كويكب 2021 AC، والذي من المتوقع أن يتجاوز كوكبنا على مسافة حوالي 3.5 مليون كيلومتر، وفقًا لوكالة ناسا.









وبعد ذلك في وفقا للتوقعات، سيأتي ثاني أكسيد الكربون 2016 بكثافة أكبر بكثير ، بقياس 270 مترًا (وهو ما يقارب حجم برج إيفل) وسيتخطى كوكبنا 7.4 مليون كيلومتر.







