2021 ليس الأفضل .. نوسترادموس توقع بكارثة.. وناسا تحذر من كويكب مدمر يصطدم بالأرض

بدأ العام الجديد بعدد غير قليل من إنذارات ناسا الغريبة (والمقلقة بطبيعتها)، والتي يبدو أن بعضها يرتبط بتوقعات نوستراداموس الدرامية من القرن السادس عشر.
وبعد أيام فقط من تحليق كويكب يبلغ ارتفاعه 2020 مترًا فوق الأرض عندما كانت حفلات العام الجديد لا تزال على قدم وساق، يُعتقد أن جسمًا فضائيًا أكبر في طريقه إلى الأرض، ربما كإعداد لما تنبأ به المتنبئ الفرنسي في العصور الوسطى نوستراداموس في وقت لاحق من 2021.
وفي 4 يناير، سيطلق كويكبان قُطر الاول 32 مترًا 2021 AB و الثاني11 مترًا BT1 ، ويتجهان نحو الأرض على مسافة 842 ألف كيلومتر و 5.2 مليون كيلومتر على التوالي، ويتبعهما آخر، ارتفاعه نصف ارتفاع الهرم الأكبر في مصر القديمة ، ويطلق عليه كويكب 2021 AC، والذي من المتوقع أن يتجاوز كوكبنا على مسافة حوالي 3.5 مليون كيلومتر، وفقًا لوكالة ناسا.
وبعد ذلك في وفقا للتوقعات، سيأتي ثاني أكسيد الكربون 2016 بكثافة أكبر بكثير ، بقياس 270 مترًا (وهو ما يقارب حجم برج إيفل) وسيتخطى كوكبنا 7.4 مليون كيلومتر.
وسيتبعه 2018 KP1 بطول 32 مترًا ، والذي سيمر لاحقًا بالأرض على مسافة 3.1 مليون كيلومتر.
وبينما لا تشكل أي من هذه الصخور الفضائية أي تهديد مباشر للأرض، لا يزال يُنظر إلى بعضها على أنها كائنات خطرة محتملة ، وبالتالي تجذب انتباه خبراء الدفاع الكوكبي.
وأكثر من ذلك، نظرًا لأن المنجم من القرن السادس عشر، نوستراداموس ، توقع بالفعل عددًا لا بأس به من الأحداث المقلقة ، والتي يتوافق وصفها بشكل مباشر مع ما كان مراقبو النجوم يستعدون له - شيء "في السماء"، مع "نار ودرب طويل من الشرارات الملتهبة".
روى نوستراداموس في شعره الكئيب أنه حوالي عام 2021 "بعد مشكلة كبيرة للبشرية ، تقع كارثة كبيرة مشابهة عن طريق جرم سماوي ضخم .
وعلى الرغم من حقيقة أن العام المذكور هو بالفعل - العام الجديد - ، غالبًا ما يُعتقد أن تنبؤات نوستراداموس بعيدة المنال للغاية وبالتالي فهي مفتوحة لعدد لا يحصى من التفسيرات.