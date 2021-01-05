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أخبار العالم

البرازيل تسجل إصابتين من السلالة الجديدة لكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:17 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والمكتشفة في بريطانيا. 

وقالت السلطات إن أحد المصابين هي سيدة تبلغ من العمر 25 عاما، من مدينة ساو باولو، وكانت على تواصل مع مسافرين قادمين من بريطانيا. 

وكانت الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اتصال بالمصابة الأولى. 

ويقول الباحثون إن السلالة الجديدة التي  يطلق عليه B.1.1.7 - نشأت على الأرجح في المنطقة الجنوبية الشرقية من إنجلترا في سبتمبر، قبل أن يتم اكتشافها في نوفمبر ويتأكد منها في ديسمبر. 

وفقًا لتقرير جديد صادر عن إمبريال كوليدج لندن، فإن الإغلاق البريطاني في نوفمبر لم يفعل شيئًا يذكر للحد من انتشار السلالة أو المرض بشكل عام، والذي كان أكثر انتشارًا بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا. 

تم الابلاغ عن وجود السلالة الجديدة في أوروبا بشكل أكبر في: بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا.

 كما تم اكتشافه في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

قال الخبير الدولي مايكلين دوكليف : "تظهر الطفرات في الفيروسات طوال الوقت ، عندما ينمو الفيروس داخل الإنسان  تحديدًا، يتكاثر ويصنع مجموعة من النسخ له. لكن تحدث الطفرات بسبب أخطاء عشوائية أثناء نسخ الفيروس".

أضاف دوكليف "في الغالبية العظمى من الحالات ، تكون هذه الأخطاء غير ضارة أو حتى أنها تنتج فيروس أضعف. ولكن في حالات نادرة ، يمكن للطفرات أن تساعد الفيروس وتقويه ويمكنها أن تمنحه  دعمًا أو ميزة مرعبة غير التحورات السابقة".

والخبر السار هو أن التحور الجديد لا يبدو أنه أكثر فتكًا، لكنه أكثر عدوى بكثير.

لا يزال الباحثون يحاولون تحديد قدرته بالفعل، لكن قدّر الباحثون حتى الآن قدرته بأنه أكثر قابلية للانتقال والعدوى بنسبة 50٪ من السلالة الأصلية. 
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