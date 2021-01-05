موعد مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث مواجهة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن طاقم التحكيم لمباراة الاهلي وسونديب بطل النيجر المقرر لها اليوم على ملعب السلام فى دور التمهيدي ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا .





وقرر الكاف تعيين التونسي محمد يسري بن محمد المهدي لإدارة المباراة ويعاونه أيمن بن سالم اسماعيل وفوزي بن عامر الجريدي ، ومراقب المباراة السوداني عامر عثمان ، وحكم الرابع "محرز المالكي" .





أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق، استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏





وشهدت القائمة مفاجأة استبعاد محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق.