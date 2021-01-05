مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، 5 يناير 2021، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها منافسات بطولتي الكونفدرالية الإفريقية ودوري الأبطال.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:
نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
توتنهام هوتسبير × برينتفورد | 09:45 مساء | بي إن سبورتس 2
الكونفدرالية الإفريقية
بيراميدز × الاتحاد الليبي | 06:00 مساء | أون تايم سبورتس 2
دوري أبطال أفريقيا
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا × كايزرشيفس - جنوب إفريقيا | 05:00 مساء
ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقي ا× جوانينج جالاكسي - بوتسوانا | 06:00 مساء
الأهلي × سونيديب - النيجر | 07:00 مساء - أون تايم سبورتس 1
الرجاء الرياضي - المغرب × تونغيث - السنغال | 08:00 مساء - الرياضية المغربية