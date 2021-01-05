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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:21 ص
الأهلي
الأهلي
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إسراء أشرف
تقام اليوم الثلاثاء، 5 يناير 2021، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها منافسات بطولتي الكونفدرالية الإفريقية ودوري الأبطال.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:

نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توتنهام هوتسبير × برينتفورد | 09:45  مساء | بي إن سبورتس 2

الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز × الاتحاد الليبي  | 06:00 مساء | أون تايم سبورتس 2

دوري أبطال أفريقيا

بريميرو دي اوجوستو - أنجولا × كايزرشيفس - جنوب إفريقيا | 05:00 مساء

ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقي ا× جوانينج جالاكسي - بوتسوانا  | 06:00 مساء

الأهلي × سونيديب - النيجر  | 07:00 مساء - أون تايم سبورتس 1

الرجاء الرياضي - المغرب × تونغيث - السنغال  | 08:00 مساء - الرياضية المغربية
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