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حوادث

وزارة الداخلية تتدخل لتوصيل سيارات الأكسجين إلى المستشفيات خلال الشبورة.. صور

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:41 ص
الداخلية تنقل الاكسجين
الداخلية تنقل الاكسجين
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مصطفى الرماح
تدخلت أجهزة وزارة الداخلية، لاصطحاب عدد من السيارات الخاصة بنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة؛ عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية، من مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، كائن بدائرة القسم، بوجود 4 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين، والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية، لم تتمكن السيارات من التحرك.

وأوضحت الوزارة، أنه وعلى الفور انتقلت قوات من أجهزتها المعنية لمرافقة السيارات المذكورة واصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرصا على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، والذى يأتى ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.
وزارة الداخلية تتدخل لتوصيل سيارات الأكسجين إلى المستشفيات خلال الشبورة.. صور
وزارة الداخلية تتدخل لتوصيل سيارات الأكسجين إلى المستشفيات خلال الشبورة.. صور
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