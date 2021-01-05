وزارة الداخلية تتدخل لتوصيل سيارات الأكسجين إلى المستشفيات خلال الشبورة.. صور

تدخلت أجهزة وزارة الداخلية، لاصطحاب عدد من السيارات الخاصة بنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة؛ عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة.





وورد بلاغ إلى قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية، من مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، كائن بدائرة القسم، بوجود 4 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين، والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية، لم تتمكن السيارات من التحرك.





وأوضحت الوزارة، أنه و على الفور انتقلت قوات من أجهزتها المعنية لمرافقة السيارات المذكورة واصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.



