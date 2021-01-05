بسبب الأمطار .. غرق مدينة إزمير التركية.. صور

غمرت المياه شوارع مدينة إزمير التركية، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة على المدينة، حيث دخلت المياه إلى المنازل ومواقف السيارات.





وتسببت مياه الامطار في تعطيل حياة المواطنين في مدينة إزمير، وسط محاولاتهم لإزالتها من المنازل والطرقات.





فيما ضربت المدينة أمطار رعدية وبرق، تسببت في توقف الحركة المرورية بشكل كامل، وبعد ورود أنباء عن حدوث فيضانات في بعض الأحياء، تم إرسال رجال الإطفاء والبدء في العمل على تصريف المياه في المنازل ومواقف السيارات بواسطة مضخة.





ومن ناحية أخرى، تعرضت بلدة أبيتون "منتجع التزلج" الواقعة شمال إيطاليا، لسقوط كثيف للثلوج تسبب في تراكم كم كبير منها.





ونشرت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات للسكان وهم يزيلون أكوام الجليد عن السيارات والأسطح لتسهيل الوصول إليها.



