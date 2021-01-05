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منوعات

لغز غامض .. العثور على ملكة جمال متوفاة بطريقة مأساوية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:45 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حاوط الغموض حادث قتل غريب، حيث تم العثور على ملكة جمال وشخصية مؤثرة تبلغ من العمر 21 عامًا متوفاة بشكل مأساوي، في منزلها، بعد أيام فقط من نشر معايدة بالعام الجديد عبر على انستجرام.

عملت "خيمينا هيتا" كمسعفة وكانت تستعد لتصبح ممرضة رسميًا بالمكسيك قبل وفاتها ، التي لا تزال يكتنفها الغموض، كما  تأمل أيضًا أن تتوج ملكة جمال المكسيك ، لكن تم اكتشاف جثتها قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر للمسابقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

تخشى السلطات أن "خيمينا" قد تكون هي من أنهت حياتها لكن الظروف الدقيقة لوفاتها تظل لغزا، فقد قال المتحدث باسم الشرطة "ماريو جارسيا" إن "هيتا" ربما انتحرت ، وفقًا للنتائج الأولية ، لكن يجب إجراء مزيد من التحقيقات قبل تحديد سبب الوفاة.

وفقًا لمكتب المدعي العام ، تعمل العديد من فرق الطب الشرعي على تحديد ما إذا كان خطأ ما في وفاة هيتا، وعقب النبأ المأساوي ، أصدرت منظمة ملكة جمال المكسيك بيانًا أعربت فيه عن حزنها وتقديم تعازيها لأسرة هيتا.

وفقًا للتقارير ، فازت "خيمينا" بلقب Miss Aguascalientes في عام 2019 ، وبالتالي تأهلت لملكة جمال المكسيك 2021 ، والتي من المقرر عقدها في 13 مارس.
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