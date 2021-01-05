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أخبار العالم

مسئول إسرائيلي يكشف موعد انتقام إيران لـ مقتل قاسم سليماني

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:27 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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قسم الخارجي
توقع شابتاي شافيت، مدير الاستخبارات الاسرائيلية "الموساد" السابق، عدم رد إيران على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، على يد إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. 

وقال المسئول الإسرائيلي وفق ما نقلته جيروزاليم بوست إن انتقام إيران من الولايات المتحدة سينتظر لما بعد تولي بايدن الحكم.

وأشار إلى أن مقتل سليماني في يناير 2020، إلى جانب اغتيال رئيس البرنامج النووي العسكري الإيراني محسن زاده في نوفمبر، كان بمثابة "ضربة مزدوجة لنشاط إيران العسكري في الشرق الأوسط ولم تتعاف منها".

ونوه بأن إسماعيل قاآني الذي حل محل سليماني "ليس في مستوى قريب حتى من نفس القدرات والأهمية والقدرة الإدارية" لسليماني.

وأوضح: "على الرغم من أن طهران لم تنجح في الانتقام بطريقة كبيرة حتى الآن؛ يجب أن نأخذ في الاعتبار أنهم سيردون وسينتظرون فرصة لمهاجمة هدف عالي الجودة". 
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