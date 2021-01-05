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تعليم

مستشفى الطلبة بجامعة حلوان يقدم خدمات طبية لمواجهة موجة كورونا الثانية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:20 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كريم ناصر
مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وصدور قرار باستمرار الدراسة عن بعد بالجامعات قامت مستشفى الطلبة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة بالعديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تعزيز خدماتها التي تقدمها تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة. 

وتقوم مستشفى الطلبة جامعة حلوان بعمليات التعقيم و توفير الخدمة الطبية و العلاج لطلاب الجامعة، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي وذلك بشكل يومي قبل بدأ العمل و بعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي. 

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كما تقوم الفرق الطبية بالكشف وعلاج ومتابعة مرضي الأمراض المزمنة، والامراض الأخرى من الطلاب بعيادات مستشفى طلبة جامعة حلوان مع صرف العلاج للطلبة المرضى من خلال صيدلية عيادات مستشفى الطلبة وذلك من خلال العمل بعيادة فرز مستقلة عن بقية العيادات تستقبل الطلبة من بداية دخولهم للمستشفى وتقوم بقياس الحرارة وسؤال الطلبة عن أي اعراض أخرى يشعرون بها. 

كذلك يستمر العمل بالعيادة المستقلة للكشف علي الحالات المشتبه بإصابتها (بفيروس كوفيد ١٩) يتم تحويل الطلبة لها من عيادة الفرز، وتشكيل فريق طبى من الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة لتقييم الحالات الطبية المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 وعمل التحاليل والاشعات المطلوبة لهمـ وصرف العلاج للطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 حسب البروتوكول الطبي المعتمد وتوفير العلاج من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة. 

كذلك تقوم المستشفى بمتابعة الطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 يوميا من خلال لجنة طبية لمتابعة الطلاب يوميا من خلال الاتصال و طرق التواصل و توفير الدعم الطبي و العلاج المطلوب لهم. 

  كما يستمر العمل بوحدة الغسيل الكلوي بكامل الطاقة مع اتخاذ أقصي القواعد الاحترازية والتعقيم المستمر، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي و علاج الاورام لمرضي مستشفى بدر الجامعي وذلك عقب قرار تحويلها إلى مستشفى عزل.

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