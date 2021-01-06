آخر المستجدات .. دراسة توضح فئة جديدة أكثر عرضة بـ كورونا

أكدت دراسة علمية جديدة أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية، وهناك حقيقة أخرى هي أن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى والمضاعفات الشديدة.
أضاف مركز السيطرة على الأمراض أيضًا الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون بين المرضى المحتملين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس COVID الشديد.
قام المعهد الصحي بتعديل وثيقته الخاصة بالحالات والاضطرابات وإضافة متلازمة داون إليها، تم إجراء هذه الإضافة بناءً على تقرير نُشر في دورية Annals of Internal Medicine والذي ذكر فيه بوضوح أن فيروس كورونا يمكن أن يكون قاتلًا للأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون 10 مرات أكثر من المرضى غير المصابين بهذا الاضطراب، بما في ذلك التعديلات لعوامل الخطر الأخرى يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة باستشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم لمناقشة عوامل الخطر والعلاجات ومستوى الانتقال.
متلازمة داون هي حالة وراثية تؤدي إلى مشاكل جسدية ونمائية خفيفة إلى خطيرة، يحدث هذا عندما يؤدي الانقسام الخلوي غير الطبيعي إلى نسخة إضافية كاملة أو جزئية من الكروموسوم 21، تختلف شدة هذه الحالات من شخص لآخر.
يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة داون إلى امتلاك سمات جسدية معينة مشتركة مثل العينين المائلة للأعلى في الزاوية الخارجية، والأذنين الصغيرة، والأنف المسطحة، واللسان البارز، والرقبة القصيرة، والأيدي الصغيرة والقدمين.
وفقًا للباحثين، ترتبط هذه الحالة بضعف المناعة وفشل القلب الخلقي وأمراض الرئة، وكلها يمكن أن تكون عامل خطر غير مؤكد لـ COVID-19 الشديد. ولكن ليس كل المصابين بمتلازمة داون معرضون للخطر، ويشتبه الباحثون في أن الاختلافات في وظيفة الجهاز المناعي قد تلعب دورًا مهمًا، ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من خلل في النظام المناعي، وفي كثير من حالات الإصابة بـ فيروس كوفيد 19، لوحظ أن رد الفعل المناعي العدواني قد يؤدي في النهاية إلى إتلاف أعضاء الجسم.
يتعرض البالغون في أي عمر ممن يعانون من حالات طبية أساسية معينة لخطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة من الفيروس المسبب لـ COVID-19، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض خطيرة:
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