آخر المستجدات .. دراسة توضح فئة جديدة أكثر عرضة بـ كورونا

متلازمة داون هي حالة وراثية تؤدي إلى مشاكل جسدية ونمائية خفيفة إلى خطيرة، يحدث هذا عندما يؤدي الانقسام الخلوي غير الطبيعي إلى نسخة إضافية كاملة أو جزئية من الكروموسوم 21، تختلف شدة هذه الحالات من شخص لآخر.





يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة داون إلى امتلاك سمات جسدية معينة مشتركة مثل العينين المائلة للأعلى في الزاوية الخارجية، والأذنين الصغيرة، والأنف المسطحة، واللسان البارز، والرقبة القصيرة، والأيدي الصغيرة والقدمين.



