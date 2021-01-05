أشرف بن شرقي يغيب عن تدريب الزمالك

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم غياب أشرف بن شرقي بعدما حصل علي اذن من الجهاز الفني بالراحه يومين من التدريبات. وسافر بن شرقي الي دبي لقضاء راحة وسبق و سافر الاعب برفقة طارق حامد الي الامارات لقضاء عطلة منذ اسبوعين. وتغيب أيضا التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات فريقه اليوم استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل المقرر له يوم السبت في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض عن سفر اللاعب إلى بلاده خلال الساعات القليلة الماضية للتشاور مع اسرته بشأن مستقبله في ظل تلقيه عرضا مغريا من نادي الدحيل القطري . وأوضح المصدر أن اللاعب من المنتظر أن يعود القاهرة يوم الجمعة المقبل قادما من بلاده وسيكون خارج حسابات الجهاز الفني للفريق في لقاء الطلائع.