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رياضة

وليد سليمان يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام سونيديب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:45 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد رشاد
أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا . 

سجل الهدف وليد سليمان فى الدقيقة بعد تمريرة من علي معلول من الجانب الايسر ليسددها مباشرا فى مرمى فريق سونيديب ويعلن تسجيل الهفد الثاني للاهلي .

وسجل الهدف الأول طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الاول للاهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء .

و شهد تشكيل الأهلي وجود عدد من التعديلات من بينها ظهور علي لطفي في حراسة المرمى، وعودة ياسر إبراهيم للتواجد في قلب الدفاع إلى جانب بدر بانون.

ويقود أحمد رمضان "بيكهام" الجانب الأيمن، مع عودة طاهر محمد طاهر للخط الهجومي إلى جانب الثنائي وليد سليمان ومحمد شريف.

ويظهر أحمد ياسر ريان في مركز المهاجم الصريح لأول مرة بشكل أساسي مع الأهلي خلال المواجهة.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على سونديب في النيجر بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يلتقيا في مصر بلقاء العودة المؤهل إلى دور المجموعات.

وجاء تشكيل الأهلي: 
حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد –وليد سليمان-محمد شريف.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

البدلاء : مصطفى شوبير - أيمن أشرف - محمود كهربا - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعيد سمير - أكرم توفيق.

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