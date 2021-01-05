إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل مصابة بكورونا بمستشفى العزل بالأحرار

أكد الدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي انه تم إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل للمرة الأولي بأول الشهر الثامن مع إرتفاع بضغط الدم و مصابة بفيروس كورونا وأدى لتدهور حالتها الصحية واحتجازها بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.





وأضاف مدير مستشفي الأحرار التعليمي انه تم اتخاذ قرار الولادة لإنقاذ الأم والطفل وخرجت الأم لمتابعة حالتها وأستكمال خريطة علاجها بالرعاية وتم تسليم الطفلة لمحضن المستشفى وتم إجراء الفحص عليها من قبل أطباء الأطفال الذين أكدوا عدم حاجتها للحجز بالمحضن وتم تسليمها لوالدها سليمة معافاة.





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بتكلفة 730 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الكهرباء بمدينة الزقازيق





وأشار الدكتور عبد الكريم العراقي ان الفريق الطبى المشرف علي إجراء عملية الولادة جاء برئاسة الدكتور أحمد عثمان أستشاري ورئيس قسم النسا والتوليد بالمستشفى والدكتور ممتاز سليمان أخصائي النسا والتوليد والدكتورة حنان عبدالوهاب نائب النسا والتوليد.





وعلي جانب أخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء الجارية بمدينة الزقازيق وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقري البعيدة والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.





أوضح المحافظ أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي ، مشددًا على إلزام الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعة إستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .





ومن جانبه أوضح المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركه القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة ، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة محولات الزقازيق جهد 11/66/220/500 ك. ف بتكلفة 680 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 60 % ، وكذلك إنشاء موزع كهرباء أرض المحلج ذو الجهد المتوسط بمدينة الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الشبكات 95 % والانشاءات المدنية 95% والمهمات الكهروميكانيكية 75% وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة .





أضاف المهندس عصام الحسيني أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزعي الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الابراهيمية ، وموزع حانوت بمركز كفر صقر ، وموزع أحمد حلمي بمركز فاقوس بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنية.