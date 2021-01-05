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محافظات

وكيل صحة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس النواب لدعمهم المستشفيات بأجهزة طبية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:45 م
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس النواب
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محمد الطحاوي
استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية عددا من أعضاء مجلس النواب عن دائرة الزقازيق، اليوم بمكتبه، والذين قاموا بدعم الصحة بجهاز تنفس صناعي، وعدد ٥ مونيتور، تأكيدًا لدور المجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة في تضافر الجهود، لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ومجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، في ظل الظروف الراهنة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما اجتمع وكيل الوزارة بأعضاء مجلس النواب، وتم مناقشة سبل التعاون وآليات العمل، والمشاركة المجتمعية، لدعم المنظومة الصحية، ومواجهة التحديات الحالية، مثمنًا دور المجتمع المدني لدعم القطاع الطبي ومساندة الجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا، والدور الوطني لأعضاء مجلس النواب، مشيدا بالمبادرات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني وما قدمه اليوم وفد نواب البرلمان الذي ضم «المحاسب عمرو التونسي، والمهندس علي ابو احمد، و مروة بيومي، وهند حازم» عن حزب مستقبل وطن والنائبة "هناء أنيس" عن حزب الشعب الجمهوري.

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ومن جانبه أكد النواب على أهمية استمرار التواصل، والدعم المعنوى للمنظومة الصحية، وتذليل المتطلبات الهامة في محاولة لمساندة القطاع الصحي في سبيل القضاء على جائحة كورونا في المحافظة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الفدائي التي تقدمه وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت الدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب حرص أعضاء مجلس النواب علي المشاركة والمساهمة ودعم جميع أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وعلى الجميع الوقوف خلف الدولة خلال تلك الفترة وتقديم يد العون والمساهمة في توفير المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم والتطهير .
وكيل صحة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس النواب لدعمهم المستشفيات بأجهزة طبية
وكيل صحة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس النواب لدعمهم المستشفيات بأجهزة طبية
وكيل صحة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس النواب لدعمهم المستشفيات بأجهزة طبية
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