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رياضة

بن شرقي ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:56 م
بن شرقي
بن شرقي
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
انتظم الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

شارك بن شرقي في تدريبات الكرة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش المقبلة ببطولة الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.


يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.
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