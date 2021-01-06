فخر الصناعة المصرية.. سيارة كهربائية بدون سائق متاحة بالأسواق خلال شهرين

قال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس إن المركز يشارك في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي تم الانتهاء منه اليوم الموافق الاربعاء 6 يناير، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والمشرف علي مشروع رالي السيارات الكهربائية و والمهندس علي حسنى رئيس مشروع رالي السيارات الكهربائية مصر.
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وأضاف الدكتور ماجد، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مركز الابتكار وريادة الاعمال قام بتصميم وتنفيذ سيارة كهربائية بدون سائق متاحه في الاسواق المصرية خلال شهرين، ويمكن استخدامها في المستشفيات والجامعات والواحدت السكنية وغيرها من الاماكن التي تغلق بصور، ويمكن للراكب التعامل مع السيارة عن طريق تطبيق، ويمكن شرائها من منافذ البيع للشركة المصرية المنتجه للسيارة الكهربائية .
واوضح مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة أكثر من السيارات العادية التي تعمل بالبنزين مع عدم وجود انبعاثات للغازات الضارة بالبيئة والصحة العامة، فإن قيادة السيارة الكهربائية ستساعد على توفير المزيد من تكاليف الوقود، وتوجد الكثير من مراكز الصيانة.
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وأكد غنيمة، أن المركز يقدم عددا من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين، لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك عن طريق خلق وتصميم برامج تدريب، تدعم الابتكار في التعليم، وتنمية مهارات ريادة الأعمال، مما يساعد في إشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع ككل، والجامعات خاصة، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
وفي ذات السياق شارك المركز بالسيارة الكهربية الفائزة بالمركز الأول فى سباق رالى السيارات الكهربية EVER 2020 والذى ينظمه مركز الابتكار بكلية الهندسة جامعة عين شمس والخاصة بجامعة النيل ، بالاضافة الى اتوبيس كهربائى ذاتى القيادة تم العمل عليهما من خلال فريق عمل معمل ابحاث والروبوتات الذكية ARL التابع لكلية الهندسة بجامعة عين شمس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح المعرض، الاثنين الماضي، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في اطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك اثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالاضافة الي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.
كما تفقد الرئيس اجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع على احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.