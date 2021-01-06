فخر الصناعة المصرية.. سيارة كهربائية بدون سائق متاحة بالأسواق خلال شهرين

مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس إن المركز يشارك في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي تم الانتهاء منه اليوم الموافق الاربعاء 6 يناير، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والمشرف علي مشروع رالي السيارات الكهربائية و والمهندس علي حسنى رئيس مشروع رالي السيارات الكهربائية مصر. قال الدكتور ماجد غنيمة مديرإن المركز يشارك في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي تم الانتهاء منه اليوم الموافق الاربعاء 6 يناير، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والمشرف علي مشروع رالي السيارات الكهربائية و والمهندس علي حسنى رئيس مشروع رالي السيارات الكهربائية مصر.





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وأضاف الدكتور ماجد، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مركز الابتكار وريادة الاعمال قام بتصميم وتنفيذ سيارة كهربائية بدون سائق متاحه في الاسواق المصرية خلال شهرين ، ويمكن استخدامها في المستشفيات والجامعات والواحدت السكنية وغيرها من الاماكن التي تغلق بصور ، ويمكن للراكب التعامل مع السيارة عن طريق تطبيق ، ويمكن شرائها من منافذ البيع للشركة المصرية المنتجه للسيارة الكهربائية .





واوضح مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة أكثر من السيارات العادية التي تعمل بالبنزين مع عدم وجود انبعاثات للغازات الضارة بالبيئة والصحة العامة، فإن قيادة السيارة الكهربائية ستساعد على توفير المزيد من تكاليف الوقود ، وتوجد الكثير من مراكز الصيانة.





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وأكد غنيمة ، أن المركز يقدم عددا من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين ، لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال ، وذلك عن طريق خلق وتصميم برامج تدريب ، تدعم الابتكار في التعليم ، وتنمية مهارات ريادة الأعمال ، مما يساعد في إشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع ككل ، والجامعات خاصة، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.



