تلاعب في عهدة أكسجين حميات ميت خلف.. ضبط سائق استولى على 10 إسطوانات

تمكن أهالي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية من ضبط سائق بشركة الغازات القي 10 اسطوانات اكسجين في ارض فضاء قبل تسليمهم الي مستشفي حميات ميت خلف بمركز شبين الكوم.





حيث فوجئ الأهالي بتوقف سيارة تحمل اسم خدمه مستشفيات علي جانب الطريق قبل الوصول إلي مجمع مستشفيات حميات ميت خلف وقيام سائقها بالقاء 10 اسطوانات اكسجين ممتلئه في ارض فضاء وسط الظلام.





حيث تمكن الأهالي من ضبط السائق الذي حاول الهرب وأكد أنه كان يخفف حمولة السيارة.





وقام الأهالي بالتحفظ علي السائق وتسليمه الي قوات الشرطه وتحرير محضر بالواقعة





وأعترف السائق في تحقيقات الشرطه أنه قام بالقاء الاسطوانات بحجة الاستيلاء عليهم وبيعهم في السوق السوداء حيث أن عددهم يتجاوز 300 الف جنيه استغلالا لأزمة كورونا.





وأكد باشتراك فردى امن بالمستشفي ومسئول مخزن الأكسجين بالمستشفي معه في الواقعة حيث ساعدوه في التلاعب في الحصة مقابل توزيع الأموال عليهم.





واكد، أنهم اتفقوا علي توزيع الاموال والتربح بينهم حيث أن عهدته 68 اسطوانه اكسجين قام بتسليم 58 اسطوانه ممتلئه واستولي علي 10 آخرين خرج بهم من المستشفي لالقاءهم في ارض الفضاء.









وبالفحص تبين وجود تلاعب في الحصه المثبته بدفتر مخزن المستشغي وتم تحرير محضر بالواقعة.



