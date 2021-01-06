استعدادا لبطولة العالم لليد.. وزير الرياضة يتفقد صالة السادس من أكتوبر

نفذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، جولة تفقدية للصالة المغطاة بالسادس من اكتوبر، التي من المقرر ان تقام فيها بطولة العالم لكرة اليد.





ياتي ذلك في اطار الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اطار الوقوف علي اخر الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد التي ستنطلق في غضون ايام قليلة.





اكد صبحي ان العمل يجري علي قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الفرق المشاركة في البطولة والعمل علي خروج البطولة بالشكل الملائم لاسم ومكانة مصر الدولية. مشيرا أن الصالات المستضيفة للبطولة تعد صروحا رياضية عملاقة وستصبح خلال السنوات المقبلة أحد أهم الامكانات الرياضية التى تمتلكها الدولة المصرية لوضعها فى مصاف الكبار سواء فى استضافة مختلف الاحداث والبطولات الرياضية العالمية أو إتاحة البنية الرياضية العالمية للمنتخبات المصرية بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات الرياضية فى مختلف منافساتهم القارية والعالمية والاولمبية.





ويقوم وزير الشباب والرياضة غدا بزيارة الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية فى زيارة تفقدية أيضا للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لكافة الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال.