بـ اللايك والشير.. مسابقة رسم أون لاين بعلوم حلوان





أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن بدء التواصل مع طلاب الجامعة عن بعد عبر الصفحات الرسمية لاتحاد الطلاب على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب .





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وأطلق مسئول اتحاد طلاب بكلية العلوم بالجامعة عن تطبيقه بعض الانشطة الطلابية بنظام الاون لاين بدء من اليوم منها مسابقات فى مجالات الرسم و الغناء و التمثيل .





أوضح اتحاد الطلاب انه سيتم البداية هذا الاسبوع بمسابقة افضل رسم على مستوى الكلية و يجب على الطلاب المشاركين ارسال الرسومات الخاصة بهم عبر جروب الفيس بوك الخاص بالكلية و سيتم نشر هذه الصور عبر الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الكلية و انشاء تصويت على افضل صورة .





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أشار إلى أن التحكيم في المسابقة سوف يكون من خلال التصويت على من يحصل على اكبر عدد من اللايك والشير بحسب يكون اللايك بنقطة بينما الشير بنقطتين





وتبداء المسابقة يوم الخميس الموافق7 يناير ومن يرغب فى الاشتراك في المسابقة الدخول الى هذا اللينك الاشتراك:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9ziwOSYq8nqc_Maa3r5YkVjQ4EetkRufZb6wsYcChyR9Ipw/viewform?pli=1





مشيرا الى ان الفائز فى المسابقة سيتم تكريمة من قبل الكلية و تسليمه شهادات تقدير من الكلية كصاحب لافضل رسمة .









كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .









يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.

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