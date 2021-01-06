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رياضة

الرجاء يطلب نقل مباراة الاسماعيلي فى كأس الملك محمد السادس من الدار البيضاء إلى الرباط

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:20 م
الرجاء والاسماعيلي
الرجاء والاسماعيلي
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نانسي القاضي
أرسل نادي الرجاء البيضاوي المغربي طلبا للإتحاد العربي لكرة القدم بشأن نقل مباراة نظيرة الاسماعيلي فى إياب نصف نهائي كأس الملك محمد السادس والتي من المقرر إقامتها الحادي عشر من الشهر الجاري على ملعب مركب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء .

جاء طلب الرجاء بنقل المباراة لملعب مراكش الكبير أو ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط ، بسبب تأثر أرضية ملعبه ” مركب محمد الخامس ” بالأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الدار البيضاء أمس أثناء مباراة الرجاء وتونجيث السنغالى ضمن مباريات دوري الأبطال الأفريقي والتى انتهت بخروج الرجاء عقب هزيمته بضربات الترجيح.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية أصدرت قرارا بحظر الانتقال بين المدن المغربية وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

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