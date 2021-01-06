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كلمة البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد: مريم العذراء أمنا وفخر جنسنا..فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:36 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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إبراهيم القادري
قال البابا تواضروس الثاني خلال قداس عيد الميلاد المجيد: اتقدم بالشكر الي جميع الفرق الطبية التي تعمل ليلا ونهارا وسط خطر دائم ويقدمون تضحيات جسام دون كلل او خوف ونصلي من اجل سلامتهم جميعا مؤكدا اننا تلقينا التهنئة بالعيد من وزراء، الخارجية والكهرباء والهجرة والسياحة والري والقوي العامة والتعليم العالي والثقافة والمالية.

واضاف البابا تواضروس الثاني، أن المصدر الاول للفرح الخلاص مؤكدا علي ان امنا العذراء واحدة من ملايين البشر وعرفت انها تحتاج الي خلاص المسيح لافتا الي ان اجيال العهد القديم كانت تبحث باشتياق علي من يأتي ويخلص ولا سبيل لمعرفة الحقيقة الي اذا جاء رب الحقيقة واعلنا بذاته. 

واوضح البابا  تواضروس الثاني  ، ان مريم العذراء امنا وفخر جنسنا وقفت وصلت وقالت "تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي .
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