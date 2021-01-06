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محافظات

الاقباط يحتفلون بعيد الميلاد فى كنائس الغربية ... شاهد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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احمد علي
توافد العشرات من  الاقباط علي  كنائس محافظة الغربية مساء اليوم بحضور الأساقفه والقساوسه والشمامسه لاقامه الصلوات والترانيم احتفالا بعيد الميلاد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه للوقايه من اخطار تفشي عدوي فيروس كورونا علي مستوي قري ومراكز المحافظة .


واعلنت مديرية أمن الغربية تحت قيادة اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية حالة التأهب والاستعدادات القصوي بمحيط الكنائس من خلال نشر قوات من الشرطة السرية والنظامية لتأمين احتفالات الأخوه الأقباط .

من ناحيه اخري بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء نصها " أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة  القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متوجهًا للمولى عز وجل بخالص الدعوات لقداستكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن و البركات، ودامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ".

وبعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لِكُلٍ من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا أسقف إبراشية طنطا وتوابعها، الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية. 

وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتهنئة لأقباط مصر عامةً ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.
الاقباط يحتفلون بعيد الميلاد فى كنائس الغربية ... شاهد
الاقباط يحتفلون بعيد الميلاد فى كنائس الغربية ... شاهد
الاقباط يحتفلون بعيد الميلاد فى كنائس الغربية ... شاهد
الاقباط يحتفلون بعيد الميلاد فى كنائس الغربية ... شاهد
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