الاستخدام المفرط لفترات طويلة.. عادات خاطئة تدمر بطارية سيارتك دون أن تعلم

من المعروف أن العمر الافتراضي للبطارية من سنة إلى 3 سنوات، إذا لم يكن هناك بعض العادات السلبية الخاطئة التي يقوم بارتكابها دون أن تعلم.





على صاحب السيارة أن يعلم أن الاستخدام المفرط لبطارية السيارة لفترات طويلة ومشاهدة الأفلام مع استخدام النظام الصوتي يؤثر بالسلب على السيارة، إضافةً إلى ترك التكييف مع إيقاف المحرك يؤثر على صحة البطارية.