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سيارات

الاستخدام المفرط لفترات طويلة.. عادات خاطئة تدمر بطارية سيارتك دون أن تعلم

الخميس 07/يناير/2021 - 01:07 ص
بطارية السيارة
بطارية السيارة
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أماني نوار
من المعروف أن العمر الافتراضي للبطارية من سنة إلى 3 سنوات، إذا لم يكن هناك بعض العادات السلبية الخاطئة التي يقوم بارتكابها دون أن تعلم.

على صاحب السيارة أن يعلم أن الاستخدام المفرط لبطارية السيارة لفترات طويلة ومشاهدة الأفلام مع استخدام النظام الصوتي يؤثر بالسلب على السيارة، إضافةً إلى ترك التكييف مع إيقاف المحرك يؤثر على صحة البطارية.

وعن هذه العادة نصح خبراء السيارات بتفقد مستوى السائل، ولكن بشكل دوري، خاصة أن الإهمال يؤدي إلى فقدان قوتها في زمن قصير، كما يتسبب في تفريغ الشحنة.

كما شدد خبراء السيارات على ملاحظة بعض العادات التي تستفز عمر البطارية مثل مكيف الهواء، وضرورة عدم تشغيل مكيف السيارة قبل أن تقوم بقيادتها.

ومن المعروف أيضا أن تغيير الفصول كل عام قد يتسبب في تلف البطارية، لذلك عليك فحص البطارية قبل بداية أي فصل، وذلك عن طريق فحص مستوى المياه، وفي فصل الصيف تحاول قدر الإمكان أبعاد السيارة عن الشمس وركنها في مكان ظل.

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