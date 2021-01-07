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رياضة

أخبار الرياضة اليوم 7 - 1 - 2021.. قائمة الأهلي في كأس العالم.. بيان ناري من الزمالك.. مان سيتي يطيح بـ اليونايتد من الكأس.. ويوفنتوس يسحق ميلان

الخميس 07/يناير/2021 - 12:25 ص
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اخبار الرياضة فى صدي البلد
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حسن العمدة
يعرض "صدى البلد"، أبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الرياضية سواء المحلية أو الإفريقية أو العالمية،  من خلال السطور الآتية:


تأهل مانشستر سيتي  لنهائي كأس الرابطة بفوزه علي مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي المسابقة.

نجح فريق يوفينتوس في تحقيق فوز مهم على ضيفه ميلان، بثلاثة أهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو ، في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي .

أصدرت اللجنة المعينة بإدارة نادى الزمالك بيانًا صحفيًا لتوضيح بعض النقاط المهمة التى أثيرت خلال الساعات الماضية حول الفريق وإدارة النادي.

تعرض المقاولون العرب الى الهزيمة من منافسه النجم الساحلي الوتنسي، وودع البطولة الكونفدرالية بعد مباراتي الذهاب والعودة بمجموع 2/1

أرسل النادي الأهلي- بعد مناقشات عديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط- "قائمة مبدئية" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي ستشارك في مونديال العالم للاندية، بقوام كامل، علي أن يتم تنقيتها الي 23 لاعبا في 25 يناير الجاري، وقبل السفر مباشرة الي البطولة.

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