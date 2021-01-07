مصادر: عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد الأحد المقبل

قالت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، إنه من المتوقع أن تعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، يوم الأحد القادم 10 يناير الجاري.





ومن المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية، خلال الساعات القليلة القادمة، قرارًا رسميًا بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب، ودعوة المجلس إلى الانعقاد.





وجاءت قائمة المعنيين كالتالي:





نيفين الطاهري

عبلة الألفي

الشيخ علي جمعة

جمال السعيد

فخري الفقي

محمد عمر الزيات / والد شهيد

محمد زكي أبو حسن

الشيخ سالم مراحيل

عماد خليل كامل

عادل عبد الفضيل

محمد سعد عوض الله

المستشار إبراهيم الهنيدي

منصف نجيب

منال هلال

ندى الألفي

فرحة الشناوي

آية مدني

نادية السعدني

جيهان زكي

سحر عطية

درية شرف الدين

حسام غالي

حازم إمام

دينا عبد الكريم

إيمان العجوز

هدى عبدالستار

كريم سدراك

ديما أحمد إسماعيل





ووفقًا لنص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، في المادة رقم 27، والذي جاء في وفقًا أحكام الدستور، والذي نص في المادة 102 منه على: كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.





وفي ضوء المادة 102 من الدستور، نصت المادة رقم 27 من قانون مجلس النواب على: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5 ٪؜ من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.



