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حوادث

ضبط صاحب شركة حجب 50 أسطوانة غاز أكسجين بغرض رفع سعرها

الخميس 07/يناير/2021 - 04:07 ص
اسطوانات اكسجين
اسطوانات اكسجين
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ولاسيما التصدي لممارسات احتكار المستلزمات الطبية وأسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالإشتراك مع عدد من مديريات الأمن.

أسفرت الجهود عن ضبط (50 أسطوانة غاز أكسجين "فارغة") تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص" بالقاهرة.

وكان ذلك استمرارًا للدور المنوط لكافة قطاعات وزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس"كورونا" ومواجهة تداعياته.
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