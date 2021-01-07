ضبط صاحب شركة حجب 50 أسطوانة غاز أكسجين بغرض رفع سعرها

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ولاسيما التصدي لممارسات احتكار المستلزمات الطبية وأسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالإشتراك مع عدد من مديريات الأمن.





أسفرت الجهود عن ضبط (50 أسطوانة غاز أكسجين "فارغة") تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص" بالقاهرة.



