الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، احتفل طبيبان بخطوبتهما في محل عملهما بأحد المستشفيات الروسية أثناء ارتدائهما ملابس واقية كاملة وفي حضور عدد من زملائهما.





وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطات مصورة توثق لحظة قيام الجراح "إيجور أنوخين"، البالغ من العمر 26 عامًا، بطلب يد زميلته الطبيبة "إيكاترينا فنوكوفا" ذات الـ24 عامًا بمحل عملهما، حيث يتوليان علاج المرضى المصابين بـ كوفيد-19 في المستشفى الإقليمي بمدينة "كراسنويارسك"، والتي تعد ثالث أكبر مدن منطقة "سيبيريا" في روسيا.









وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فقد سادت حالة من البهجة بعد أن أبدت "إيكاترينا" موافقتها على الزواج من زميلها وشرع بقية زملائهما، الذين كانوا بدورهم مرتدين ملابس واقية، في التصفيق احتفالًا بخطوبتهما موجهين لهما التهنئة.





يشار إلى أن "إيجور أنوخين" و"إيكاترينا فنوكوفا" كان قد التقيا للمرة الأولى منذ نحو 8 أشهر أثناء توليهما علاج مرضى في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.









وقال "إيجور أنوخين" في تصريحات لوسائل إعلام: "عندما قررت طلب يد إيكاترينا لم أتردد لحظة لكني كنت في غاية القلق"، مشيرًا إلى أنهما التقيا في المستشفى نهاية شهر أبريل الماضي، وفي البداية كانا يتحدثان معًا بصورة عابرة، لكنهما تعرفا على بعضهما البعض أفضل شيئًا فشيء حتى أدركا أنهما كانا يبحثان عن بعضهما طيلة حياتهما، وقررا الارتباط في أعقاب ذلك.



